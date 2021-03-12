Selçuk 4. Efes Ultra Maratonu başlıyor

12 Mart 2021 Cuma, 07:02

Efes Ultra Maratonu'nun Selçuk'un kapılarını dünyaya açan bir organizasyon olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Selçuk tarih, kültür ve doğa koşuculara kucak açacak. Spor turizmi dünyada turizmin dönüştüğü başka bir nokta yer alıyor. Spor ve turizmin bir arada yaşanabileceği bir yer olan Selçuk, pandemi şartlarında Türkiye'de belki de en büyük spor ve turizm organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Soluksuz bir koşunun ardından soluksuz süren organizasyonlarınız olsun. Biz her sene bu organizasyona destek vereceğiz” diye konuştu.