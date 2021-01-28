Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “bildik bir numaradır” iddialarına, “Şimdi benim bir teklifim var. İçişleri Bakanlığı elinizde, Adalet Bakanlığı elinizde… Ortaya çıkarın ben siyasi hayatımı noktalayacağım ve bütün Türkiye’den özür dileyerek Türkiye’yi terk edeceğim ama siz siyaseti bırakacak mısınız?” sözleriyle karşılık verdi.
Silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, uğradığı saldırı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “bildik bir numaradır” iddialarına, konuk olduğu gazeteci Fatih Portakal’ın Youtube kanalı üzerinden yanıt verdi.
‘ORTAYA ÇIKARIN BEN SİYASİ HAYATIMI NOKTALAYACAĞIM’
MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini ispatlaması durumunda özür dileyerek, Türkiye’yi terk edeceğini dile getiren Özdağ, Bahçeli’ye çağrıda bulunarak şunları söyledi:
“Sayın Bahçeli 20 sene milletvekilliği yaptı, 3 buçuk yıl başbakan yardımcılığı yaptı ve kendisi bu iddiasını ispat edecek. Biz evimize kamera koymuş muyuz? Kamera koysak benim sırtımı çeker, karşıdaki olayı yapanların yüzünü çeker, Burada karşıdaki olayı yapanların sırtını çekmiş benim yüzümü çekiyor. Kaçarken onların yüzü görünüyor, karşı apartmanlardan çekilmiş. Tabi kimyaları bozuldu. Bir oyunları vardı. Şimdi benim bir teklifim var. Bakın Sayın Bahçeli, madem ki ben koydum, madem ki bu olayı ben yaptım, 17 dikişi ben attırdım, iki dakika ile ölümden döndüm, kolum parmaklarım kırıldı, bu şekilde bir talimat vererek bunları yaptırdım kendime. Orhan Bey’e de, Afşin Bey’e de yaptırdım. Bakın hükümeti destekliyorsunuz. Siz şu an Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı gibisiniz. Hatta ortaksınız hatta zaman zaman Cumhurbaşkanı siz oluyorsunuz. İçişleri Bakanlığı elinizde, Adalet Bakanlığı elinizde… Ortaya çıkarın ben siyasi hayatımı noktalayacağım ve bütün Türkiye’den özür dileyerek Türkiye’yi terk edeceğim ama siz siyaseti bırakacak mısınız?”
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