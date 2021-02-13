Selçuk Özdağ'dan tepki: Her yanlış Cumhurbaşkanlığı sistemi ile başladı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran 5 kişinin tahliye edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişi serbest bırakıldı.
Saldırganlar hakkındaki karara tepki gösteren ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hedef alan Özdağ, "Tuz koktu tuz...Adaleti arıyoruz, görenlerin insanlık namına haberdar etmesini istiyoruz...", "Tuz Koktu Tuz her yanlış CBHS i ile başladı" dedi.
Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- 'Allah kerim' modeli
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
Video Haberler
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- 'Allah kerim' modeli
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama