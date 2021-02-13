Selçuk Özdağ'dan tepki: Her yanlış Cumhurbaşkanlığı sistemi ile başladı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran 5 kişinin tahliye edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 12:44
Selçuk Özdağ'dan tepki: Her yanlış Cumhurbaşkanlığı sistemi ile başladı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişi serbest bırakıldı.

Saldırganlar hakkındaki karara tepki gösteren ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hedef alan Özdağ, "Tuz koktu tuz...Adaleti arıyoruz, görenlerin insanlık namına haberdar etmesini istiyoruz...", "Tuz Koktu Tuz her yanlış CBHS i ile başladı" dedi.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:


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