Selçuk Özdağ'dan tepki: Her yanlış Cumhurbaşkanlığı sistemi ile başladı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 12:44

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişi serbest bırakıldı.

Saldırganlar hakkındaki karara tepki gösteren ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hedef alan Özdağ, "Tuz koktu tuz...Adaleti arıyoruz, görenlerin insanlık namına haberdar etmesini istiyoruz...", "Tuz Koktu Tuz her yanlış CBHS i ile başladı" dedi.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: