Selma Gürbüz'ün sergisi ve sanatsal pratiği üzerine bir söyleşi: 'Dünya Diye Bir Yer'

21 Ocak 2021 Perşembe, 09:12

İstanbul Modern’in “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisi ziyaretçilerle buluşmayı sürdürüyor.

Serginin ilk etkinliğinde Selma Gürbüz’ün sanatsal pratiği ve “Dünya Diye Bir Yer”in temalarını serginin küratörü Öykü Özsoy, kültür-sanat gazetecisi ve eleştirmen Evrim Altuğ ile konuşuyor.

Söyleşi, 22 Ocak Cuma günü saat 17.30’da sergi alanından canlı olarak İstanbul Modern’in YouTube kanalı üzerinden gerçekleşecek.

SELMA GÜRBÜZ'ÜN DÜNYASI

“Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sanatçının son otuz beş yıldır devam eden sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakıyor. Sanatçının içinde yaşanılan dünyadan beslenen, kendine özgü imge dağarcığıyla yarattığı dünyasında, insanlığa, doğaya, yaşama dair semboller ve hikâyeler hayat buluyor.

Gürbüz’ün daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına yerleştiren sergi, sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü yapıtlarını ziyaretçilerle paylaşıyor. Sergide, sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıtı yer alıyor.