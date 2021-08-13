Selvitopu: Kentsel dönüşümde hak kaybına izin vermeyiz

13 Ağustos 2021 Cuma, 06:52

Karabağlar Belediyesi tarafından Bahriye Üçok Mahallesi’nde yaptırılan park açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kentsel dönu¨şu¨m ile ilgili bilgi verdi.

Bölgede kentsel dönu¨şu¨m su¨recinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisinde olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. En bu¨yu¨k hassasiyetimiz, kimsenin hak kaybına uğramadan projenin gerçekleşmesini sağlamak. Toplumun hak ve çıkarlarını koruyan bir proje ortaya çıkarsa sonuna kadar destekler ve hayata geçmesi için elimizden gelen çabayı gösteririz. Yeterince yeşil alan, ulaşım yolu, sosyal tesis gibi belirli standartları sağlayan projelerin yanında oluruz” diye konuştu.