Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum"

28 Ekim 2020 Çarşamba, 18:48

Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperlerinden Semih Kaya, Yeni Malatatyaspor’da olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek hedeflerinin Avrupa maçlarına gitmek olduğunu söyledi. Kaya, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçından da puan ve puanlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor TV’de canlı yayın konuğu olan Semih Kaya, Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Şu an takımın iyi bir oluşum içerisinde olduğunu kaydeden Kaya, “İyi bir yolda ilerliyoruz. Tabii ki de yavaş, küçük adımlarla ilerliyoruz. Ama bu 3-4 haftalık süreden sonra daha da büyük adımlara dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yani hiç kimse sanmasın Malatyaspor’a karşı oynadıkların da normal sıradan kötü bir takıma karşı oynayacaklarını ve puan alacaklarını. Böyle bir şey yok artık” dedi.

Ligde bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını da anımsatan Semih Kaya, “Bu karşılaşmalarda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, ne şekilde durulması gerektiğini bilen bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımıza güveniyorum, puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum. Tabii ki de futbol bu, basit hatalar oluyor, goller yiyoruz ya da rakip takım basit hatalar yapıyor gol atıyoruz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, her şeyimizi vereceğiz ki fazlasını da vermemiz gerekiyor galip gelmek istiyorsak. Her ne kadar hissiyat olarak şu an iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyor olsak da daha ilerlememiz gereken bir seviye olduğunu düşünüyorum. İyi durduğumuz takdirde, iyi mücadele ettiğimiz takdirde büyük takımlardan zaten o şekilde puanla alınıyor. Ben de Türkiye’nin en büyük takımlarından birisinde oynadım, o yüzden genelde Anadolu takımları gelip büyük takımlarla oynadığında ne şekilde oyun oynaması gerektiğini biliyorum. Biz o şekilde oynayacağız, elimizden gelen her şeyi vereceğiz, yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Ondan sonrasını zaten sonuç olarak göreceğiz” diye konuştu.