Semih Kaya'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı!

Malatyaspor'da Semih Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldik, gördük, yendik." ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2020 Cumartesi, 22:38
Semih Kaya'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı!
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Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Semih Kaya, Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe'yi 3-0'la geçen Malatyaspor'da Semih Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldik, gördük, yendik." ifadelerine yer verdi. Semih Galatasaray ve S. Prag'da forma giymişti.


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