Semih Şentürk, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacak

18 Kasım 2020 Çarşamba, 16:01

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacağını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.