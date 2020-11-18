Semih Şentürk, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacak

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacağını açıkladı.

DHA
18 Kasım 2020 Çarşamba, 16:01
Semih Şentürk, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacak
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacağını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler