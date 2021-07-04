Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aşı adaletsizliği eleştirisi:
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, gelişmiş ülkelerin, hayvanat bahçelerinde bile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyası başlatmasına karşın gelişmekte olan ülkelerin henüz aşılamada yüzde 1'e dahi ulaşamadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Sall, Fransa'nın Aix-en-Provance bölgesinde düzenlenen ekonomi temalı toplantıya video konferans yoluyla bağlandı.
Kovid-19 salgınının gidişatına ilişkin uyarılarda bulunan Sall, Afrika kıtasının son haftalarda 3'üncü dalga riskiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.
Sall, kıtanın hala aşılama konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaştığına vurgu yaparak, 3'üncü dalganın kıtada büyük zorluklar yaratabileceğini dile getirdi.
Aşılama konusundaki adaletsizliğe de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Sall, "Çoğu gelişmekte olan ülkede aşılama henüz yüzde 1'e dahi ulaşamamışken ABD'nin hayvanat bahçelerinde aşılamaya başlamasını hayretle karşıladım." dedi.
Senegal'de salgının başından bu yana 43 bin 627 kişi hastalığa yakalandı, bunlardan 41 bin 633'ü sağlığına kavuştu. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1171 olarak kayda geçti.
Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 23 Şubat'ta başlayan aşılama kapmayasında bugüne kadar 546 bin 390 kişiye aşı uygulandı.
Ülkede Astrazeneca ve Sinovac aşıları kullanılıyor.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Soylu, istifa mı etti?
- Mehmet Aydın henüz ifade vermedi
- Avrupa’dan Sinovac kararı
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Paramount Otel'le ilgili şaşırtmayan iddia
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- İstanbul’da bir garip 'şehzade' düğünü
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi