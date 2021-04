Şenol Can: "Teknik direktörler baskı altında"

12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:30

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Sporx’e verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa ile ilk 8’i hedeflediklerini belirten genç teknik adam şunları söyledi, “Şu an Kasımpaşa'da çalışıyorum. Burada hedeflerimiz var. İlk 8 hedefimiz var. Sezon başında yaşanan şanssızlıklar bazı aksaklıkların yaşanmasına neden olmuş. Bize görev verildi. Ben de takım kadrosuna inandığım için bu görevi kabul ettim. 2 maçta 4 puan aldık. Kasımpaşa'da ligi en iyi yerde tamamlamak istiyorum.”

“2 TEKLİF DAHA ALDIM"

Kasımpaşa haricinde 2 takımdan daha teklif aldığını söyleyen Şenol Can, “Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra dolaylı teklif aldım ama Kasımpaşa tam bana uygun bir takımdı. Oyuncu kadrosuna çok inandığım kafamdaki sisteme uygun bir takımdı. Sezon başında kurulduğunda ilk 8'de çok rahat olacak bir takım. Tesis ve profesyonellerin yönettiği takım açısından. Kulüp çok iyi yönetiliyor. Çok iyi olanaklarımız var. Çok rahatlıkla ilk 8'de olmamız gerekiyor. Oyuncularımıza da söyledim. Her maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak zorundayız diye futbolcularıma ilettim. Kalan maçlarımız bizim için çok önemli.” dedi.

“TÜRKİYE’DE HER ŞEY SONUCA BAĞLI”

Teknik direktörlerin baskı altında olduğunu söyleyen Şenol Can, “Türkiye'de her şey sonuca bağlı. Bir hafta sonuç iyi olunca iyisin, kötü olunca kötüsün. Kısa zamanda başarı elde etmeni istiyorlar. Daha çok tecrübeli oyuncuya yöneliyorsunuz. Gençlere şans veremiyorsunuz. Sonuç odaklı olmamalı bu. Bütün kulüplerimiz ortak karar almalı. Ben bu yabancı sınırına da çok takılınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı serbest oldu mesela Avrupa'ya daha çok oyuncu verdik. Oyuncu iyiyse zaten kendini her şekilde gösterebiliyor. İnşallah gençlere daha çok yatırım yapılır ve şans verilir.” ifadelerini kullandı.