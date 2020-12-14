Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,5460 liradan haftaya başladı.

AA
14 Aralık 2020 Pazartesi, 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor. 9,5440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5460 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8360 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4970 lira olmuştu.


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