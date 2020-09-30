Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, Avro 9,1130 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2020 Çarşamba, 09:05
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Serbest piyasada 7,7650 liradan alınan dolar, 7,7670 liradan satılıyor. 9,1110 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1130 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8340 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1930 lira olmuştu.


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