Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9410 liradan, Avro 8,1640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9390 liradan alınan dolar, 6,9410 liradan satılıyor. 8,1620 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,1640 lira olarak belirlendi.
Dün, kapanışta doların satış fiyatı 6,9620 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,1730 lira olmuştu.
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