Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9410 liradan, Avro 8,1640 liradan güne başladı.

AA
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:05
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 6,9390 liradan alınan dolar, 6,9410 liradan satılıyor. 8,1620 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,1640 lira olarak belirlendi.

Dün, kapanışta doların satış fiyatı 6,9620 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,1730 lira olmuştu.


Video Haberler