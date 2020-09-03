Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3880 liradan, Avro 8,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3870 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,7400 lira olmuştu.
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