Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4400 liradan, Avro 8,8140 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 09:14
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Serbest piyasada 7,4380 liradan alınan dolar, 7,4400 liradan satılıyor. 8,8120 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8140 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4340 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8080 lira olmuştu.


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