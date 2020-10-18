Serdar Aziz'den maçın hakemine tepki

Attığı golü ve maçı değerlendiren milli stoper Serdar Aziz, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 22:12
Serdar Aziz'den maçın hakemine tepki
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Serdar Aziz "Önemli bir deplasman maçıydı. Galibiyet için mutluyuz. Bugün kazandık ama bence maçın önüne hakem geçti. Gerçekten kazansak da maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Penaltı pozisyonunda rakip kalkarken bana çarpıp düşüyor. Maçlardan sonra hakemleri suçlamam. Hata yaptıysam kabul ederim. Ancak o pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Gol attım. Mutluyum. 2-3 haftadır kadroya giremiyordum. Maç eksiğim oldu. Daha çok çalışıp eksiklerimi gidereceğimi düşünüyorum. Hakem yönetiminden memnun değilim. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.


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