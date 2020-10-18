Serdar Aziz'den maçın hakemine tepki

18 Ekim 2020 Pazar, 22:12

Serdar Aziz "Önemli bir deplasman maçıydı. Galibiyet için mutluyuz. Bugün kazandık ama bence maçın önüne hakem geçti. Gerçekten kazansak da maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Penaltı pozisyonunda rakip kalkarken bana çarpıp düşüyor. Maçlardan sonra hakemleri suçlamam. Hata yaptıysam kabul ederim. Ancak o pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Gol attım. Mutluyum. 2-3 haftadır kadroya giremiyordum. Maç eksiğim oldu. Daha çok çalışıp eksiklerimi gidereceğimi düşünüyorum. Hakem yönetiminden memnun değilim. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.