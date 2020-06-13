Sergen Yalçın ateş püskürdü: Hangi kafadaydınız!

13 Haziran 2020 Cumartesi, 23:20

Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor’a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliğinin ardından önce Alanyaspor’u ardından da Ankaragücü’nü yenmişti. Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı.

FUTBOLCULARA KIZDI



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada ilk yarıda ortaya konan futbolu eleştirirken "İlk yarıda futbolcuların psikolojilerini anlamak mümkün değil! Hangi kafayla maça çıktılar? İnanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.Futbolcularına ilk yarıda sergiledikleri performans nedeniyle eleştiren Sergen Yalçın, şunları söyledi:“Maçın ilk yarısında oyuncularımızın psikolojisini anlamak mümkün değil! Bunu biz devre arasında da konuştuk. Hangi kafayla sahaya çıktılar? İnanılır gibi değil! İkinci yarıda dönen topları almaya başladık. pozisyonlar bulduk. Şanssızdık. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Onu söyleyebilirim. Ersin iyi bir kaleci olacağının sinyalini verdi. Rıdvan da çok iyi oynadı. Gelecek için umut verdi bu iki oyuncu… Ancak umut bağladığımız oyuncular hayal kırıklığı yarattı. Hücumdaki dört oyuncumuz da bekleneni veremedi. Bu ara bazı oyuncularımızın kafasını başka yerlere götürmüş gibi… Önümüzü göreceğiz. Oyuncularımız ile ilgili kararlar alacağız. Kalan maçlardaki performanslara göre kimin gidip kimin kalacağı belli olacak. Güven’den çok şeyler bekliyorduk. Ancak bekleneni veremedi. Nelerimiz eksik, ne yapmamız lazım bunların planlarını yapacağız. Savunmamız çok nazikti.”