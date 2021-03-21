Sergen Yalçın: "Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 18:25
Sergen Yalçın:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

Kazanmak için oynayacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Bizim için çok değerli bir müsabaka. Hem derbi, hem de puan cetveline baktığımız zaman iki tarafın da farklı hikayeler beklemesi bu maçın sonucuna göre. O tarafı çok önemli. Derbiler kolay olmaz. 3 ihtimale açıktır. İyi hazırlandık. İki ağır maç oynadık. İyi durumdayız. Sakatımız bir tek Gökhan. Tam takım antrenman yaptık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Her maça hazırlandıkları gibi hazırlandıklarını söyleyen teknik adam, "Oyuncularımız hep mutlu. Birbirlerini seviyorlar. Nasıl hazırlanmamız gerekiyorsa ona göre hazırlandık. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlandık." ifadelerini kullandı.



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