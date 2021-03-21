Sergen Yalçın: "Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.
Kazanmak için oynayacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Bizim için çok değerli bir müsabaka. Hem derbi, hem de puan cetveline baktığımız zaman iki tarafın da farklı hikayeler beklemesi bu maçın sonucuna göre. O tarafı çok önemli. Derbiler kolay olmaz. 3 ihtimale açıktır. İyi hazırlandık. İki ağır maç oynadık. İyi durumdayız. Sakatımız bir tek Gökhan. Tam takım antrenman yaptık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.
Her maça hazırlandıkları gibi hazırlandıklarını söyleyen teknik adam, "Oyuncularımız hep mutlu. Birbirlerini seviyorlar. Nasıl hazırlanmamız gerekiyorsa ona göre hazırlandık. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlandık." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- 320 milyon TL'lik ihale
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz
- Uğur Şahin: 'Karantinaya ihtiyaç kalmayacak'
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- Seçimi AKP’ye kazandırma hedefi
- Zeytinyağına 20 yıl sonra yasak geldi
- Cübbeli'den Erdoğan ve diğer siyasetçilere teşekkür