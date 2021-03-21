Sergen Yalçın: "Bir daha bu hakemi görmek istemiyoruz"
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-1'lik skorun ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, hakem Halil Umut Meler’i eleştirerek, "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" dedi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadele sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da kazanmak için iyi mücadele ettiklerini belirten Yalçın, "Oyunla ilgili şunu söyleyeyim, iyi bir mücadele oldu. İki taraf da çok iyi mücadele etti. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Oyunun geneline bakarsak; ikinci yarı öne geçtikten sonra maçı bitireceğimiz pozisyonlar yakaladık. Erken bitirebilirdik ama Fenerbahçe kaleci engel oldu hem de oyuncularımız bitiremedi. Ozan Tufan da güzel gol attı tebrik ederim. Sonuç iyi de değil kötü de değil. Biz önde olan tarafız. Ligin final bölümü oynanacak milli aradan sonra. Ağır maçlar oynuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Futbol canlı bir oyun bu tür sonuçlar, şansız goller var" diye konuştu.
"HAKEM RAKİBİ OYUNA ORTAK ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI"
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Yalçın, "Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur" şeklinde konuştu.
"OYNANAN OYUNDAN MEMNUNUM"
Sergen Yalçın, bir basın mensubunun maç içinde çok fazla gol kaçırmaları hakkındaki sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Gol kaçabilir, bu normal. Önemli olan pozisyona girmek. Bugün bir tanesiyle sonuçlandırıyoruz pozisyonları. Üretiyoruz ama sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz. Karşımızda da Fenerbahçe gibi güçlü bir camia vardı. Bu oyuncular salı günü 120 dakika top oynadı kupa maçında. Ama istekli ve arzuluydu takım. Oynanan oyundan ve mücadelenden çok memnunum. Sonuç beraberlik oldu. Bu tür sonuçlar çıkar. Daha ligin bitmesine çok zaman var. Devamına bakacağız."
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