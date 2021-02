Sergen Yalçın'dan 'Beşiktaş şanssız' açıklaması

12 Şubat 2021 Cuma, 00:33

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla toplamda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çeyrek finale yakışan bir maç olduğunu belirterek, şunları söyledi: "120 dakikalık, çeyrek finale yakışacak zorlu bir mücadele oldu. İki taraf oyuncularını da tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler, çok koştular. Böyle bir maç trafiğinde, bu kadar arka arkaya maçların oynandığı bir trafikte yine sahadaki bütün oyuncular çok iyi mücadele ettiler. Tamamen 120 dakikalık bölümde bizim kontrolümüzde geçen birçok gol pozisyonuna girip atamadığımız, ürettiğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir müsabaka oldu bizim için. Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi. Çünkü çok net pozisyonlar vardı. Ama bazen sonuçlandıramıyorsunuz. Bunu daha önce bir iki maçta daha yaşadık.''

Takım üzerinde bir şansızlık olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, ''Bir şanssızlık var. Her oynadığımız maçta bir tür şanssızlıklar yaşıyoruz. Ya 10 kişi kalıyoruz ya inanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. Bunu bir an evvel sonlandırmamız lazım. Çünkü çok zor bir periyot bizi bekliyor. Ligin devamında 17 lig maçı var. 1 tane de kupa dersek, 18 maç oynayacağız. Nisan ayında, mayıs ayında, 1,5 ayda 15'e yakın maç var. Tekrar böyle bir periyot devam edecek o bölümde. İnşallah o bölüme sakatsız, tam kadro bir şekilde gireriz. Şu an da tek temennim bu'' diye konuştu.