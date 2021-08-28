Sergen Yalçın’dan Salih'e kırmızı kart isyanı
Sergen Yalçın maçın 2. yarısında ikinci sarı karttan kırmızıkart gören Salih Uçan'a da sinirlendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının 11’inden 4 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı. Sergen Yalçın maçın 2. yarısında ikinci sarı karttan kırmızıkart gören Salih Uçan'a da sinirlendi.
Kart pozisyonunda, "Dikkat edecektin ama" dediği duyulan Yalçın'ın 4. hakeme de bir şeyler söylediği görüldü.
Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş,- geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın 11’inden 4 değişiklikle Karagümrük karşısına çıktı. Teknik Direktör Sergen Yalçın; N’Skala, Atiba, Nkoudou ve Kenan Karaman’ın yerine Rıdvan, Alex Teixeira, Larin ve Batshuayi’ye görev verdi.
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