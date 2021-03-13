Serhat Kantaş isimli erkek tarafından öldürülen Bensu Narlı'nın cenazesi teslim alındı: 'Sarı papatyamı benden almayın'

13 Mart 2021 Cumartesi, 16:08

Muğlanın'nın Milas ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Serhat Kantaş (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.





Genç kadını göğsünden vurduktan sonra kaçan Serhat Kantaş, yakalanarak gözaltına alındı.

Serhat Kantaş

BİR ANNENİN FERYADI: 'SARI PAPATYAMI BENDEN ALMAYIN'

Cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi morguna götürülen Bensu Narlı'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Narlı'nın cenazesi ilk olarak Milas'ın Güllük Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Anne Sevilay Narlı (49) ile baba Servet Narlı (51), kızlarının cenazesini gözyaşları içinde karşıladı.

Kızının tabuta sarılan anne Sevilay Narlı, "Yavrumu almayın benden. Böyle toprağa mı verecektim? Sarı papatyamı benden almayın, beni de onunla götürün. Bu acıya yürek mi dayanır? Allah'ım bana sabırlar ver, ben nasıl böyle bir acıya dayanırım?' diye feryat etti.

AV TÜFEĞİNİ YANINDA GETİRMİŞ

Dün saat 19.30 sıralarında, ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde, Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Serhat Kantaş arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Serhat Kantaş isimli erkek, yanında getirdiği av tüfeğiyle Narlı'ya ateş etti. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan Kantaş kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Kaçan zanlının peşine düşen polis, Serhat Kantaş isimli erkeği yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.