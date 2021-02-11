Şeriatçı Zehra Vakfı'nı kolej kesmedi şimdi üniversite kuruyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Şeriatçı Kürt devleti kurma girişimlerini yayma gerekçesiyle kapatılan, daha sonra yeniden faaliyete geçen ve 4 farklı ilde 4 kolej ile eğitim veren Zehra Vakfı’nın kurucularından olan Gıyasettin Bingöl, üniversite eğitimine adım atıyor. Bursa’da Mudanya Üniversitesi adıyla kurulması planlanan üniversitenin inşaatı tamamlanmak üzere. Üniversitenin kurulacağını Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Arif Karademir, “Bursa Mudanya Üniversitesi kuruluyor” ifadeleri ile duyurdu.

2005’te, “Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak, Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatılan ancak 2014’te yeniden faaliyete geçen Zehra Vakfı; Bingöl, Diyarbakır ve Van’da Hürriyet Koleji, Ankara’da ise Zehra Okulları adıyla eğitim veriyor. Diyarbakır’daki Hürriyet Koleji, 2020’nin temmuz ayında açıldı. 4 ilde anasınıfından liseye kadar eğitim veren vakfın kurucularından olan ve Bursa Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Gıyasettin Bingöl, üniversite eğitimine de el attı.

TAMAMLANMAK ÜZERE

Bingöl’ün, 2013’te çalışmalarına başladığı üniversitede sona gelindi. 2021’de öğrenci almaya başlayacağı ve Tıp ile Diş Hekimliği’ni de bünyesinde barındıracağı kaydedildi. Bu kapsamda, üniversite için sosyal medya hesabı açıldı, kurucu rektörü dahi belirlendi. Bingöl, gerçekleştirdiği bir söyleşide kurucu rektörün Prof. Dr. Abdullah Bayram olacağını duyurdu. Daha önce YÖK Denetleme Kurulu üyeliği yapan Bayram, Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğünü üstlenmişti.

İLKOKULA ADI VERİLİYOR

Öte yandan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı çıkan Namazgâh İlkokulu’nun yapımını Gıyasettin Bingöl’ün üstlendiğini duyurmuş ve bu kapsamda protokol imzalanmıştı. 18-20 derslikli okulun anahtar teslim olarak Bingöl tarafından inşa edileceği ilkokulun adı da Gıyasettin Bingöl Namazgâh İlkokulu olarak belirlendi.

PAYLAŞIMA BİLE ENGEL

Cumhuriyet, Zehra Vakfı’nın Ankara’da açtığı ve Atatürk büstü bulunmaması ile gündeme gelen Zehra Koleji’nin arsasının Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ve arsanın, görevden el çektirilen eski başkan Melih Gökçek döneminde ihale ile verildiğini kamuoyuna duyurmuştu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın haberimizin üzerine yayımladığı videoya da “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.