Sertel, AKP iktidarına bir projesini daha hatırlattı: “Laf değil iş üretin”

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmirlilere yönelik verilen fakat tutulmayan sözlerden birini daha hatırlattı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmirlilere yönelik verilen fakat tutulmayan sözlerden birini daha hatırlattı. Karabağlar’daki 101 hektarlık alana yapılacağı ve “İzmir’in en büyük spor kompleksi” olacağı açıklanan tesislere üzerinden iki yıl geçmesine rağmen çivi dahi çakılmadı.

İzmir Karabağlar’da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edileceği ve 10 adet spor sahasının yapılacağı iddia edilen alanda üzerinden iki yıl geçmesine rağmen çalışma yapılmadığını hatırlatan Sertel, bahse konu spor kompleksinin ne zaman yapılacağını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na sordu.

AKP İzmir Milletvekili tarafından “Az laf çok iş” olarak duyurulan ve kısa sürede tamamlanacağı açıklanan alanda bir çivi dahi çakılmadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bunlar çok laf üretiyor ama hiç iş yapmıyor. İzmirliler’in ağzına bir parmak bal sürersek oy alırız düşüncesi ile bol keseden sallıyorlar. 35 proje dediler, 3-5 proje ancak yapabildiler. İzmirliler ve İzmir’in vekilleri olarak bizler verilen sözlerin takipçisiyiz. Madem iktidarsınız laf değil iş üretin” diye konuştu.

BAYRAM DEDİLER, KAÇ BAYRAM GEÇTİ

2018 yılı Kurban Bayramı’ndan sonra ihaleye çıkılacağı belirtilen projenin üzerinden iki bayram geçtiğini üçüncü bayrama da az kaldığını ifade eden Sertel, şunları söyledi:

“Bayram dediler, kaç bayram geçti. İzmir’e yönelik bir proje daha boş vaatlere kurban edildi. Halen milletvekili olan AKP’li bir arkadaşımız o dönem şu cümleleri kullanmıştı: ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz ve iş üretmeye de devam edeceğiz. Az laf, çok iş diyoruz. Karabağlar'ımıza üniversite kampüsü de yapılacak. CHP'li yerel yönetimin, Karabağlar Belediyesi'nin karşı çıkmasına rağmen, istememesine rağmen İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kampüsünü Karabağlar'a kuracağız.’ Ben şimdi hem bu sözleri hatırlatıyorum hem de amatör kulüplerin, gençlerin ‘Bizim kompleks ne oldu’ sorusunu yöneltiyorum.”

NE OLMUŞTU?

2018 yılı Ağustos ayında AKP iktidarı tarafından yapılan açıklamada İzmir’in en büyük spor kompleksinin Karabağlar’daki 101 hektarlık alana yapılacağı belirtilmişti. “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilecek 3 milyon 286 bin lira tutarındaki 10 adet spor sahası yatırımı ile içerisinde futbol sahaları, basketbol ve voleybol sahaları ile atletizm pistinin de bulunduğu tesisler, Karabağlar'daki 18 amatör spor kulübümüzün, 80 bin gencimizin olacaktır" denilmişti.