SES yöneticilerine ve çok sayıda üyesine gözaltı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES)Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu çok sayıda SES üyesi gözaltına alındı.
SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de bulunduğu çok sayıda SES üye ve eski yöneticisi sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara yönelik operasyonun gerekçesi henüz öğrenilemedi.
SES'TEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin SES'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, bir önceki dönem Eş Başkanımız Gönül Erden ve bir önceki dönem MYK Üyemiz Fikret Çalağan, eski genel başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK Üyemiz Belkıs Yurtsever, Ankara Şube eski yöneticilerimizden Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler."
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