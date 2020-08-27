"Sesimizi duyan var mı? Ölüyoruz!"

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:44

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir hafta içerisinde 5 sağlık personelinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Son olarak Dr. Turgut Erkutlu, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Viranşehir'de bir tıp merkezinde görev yapan 46 yaşındaki doktor Abdurahman Demir, Sinop'ta görev yapan aile hekimi Dr. Engin Ünaldı, Ağrı’da görev yapan Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener, Prof. Dr. Refik Çaylan ve son olarak da Dr. Turgut Erkutlu, koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENMİŞ DURUMDA

COVID-19 pandemisinin yaygınlaşma eğiliminin arttığı bu dönemde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ölüm haberleri peş peşe geliyor. Çok sayıda sağlık çalışanın ise tükenme noktasına geldiği, istifa taleplerinin arttığı aktarılıyor.

TTB Genel Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan 16 maddelik bildirgede sağlık çalışanlarının uzun saatler çalışmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Bildirgede Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının bilgilerine paylaşması istenirken, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bildirgede, sağlık çalışanlarının ve yakınlarını rutin olarak koronavirüs testinden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, “Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların tümüne parasız olarak grip aşısı uygulanmalıdır. Ayrıca altta yatan hastalıkları nedeniyle risk grubunda olan sağlık çalışanlarına pnömokok aşısı parasız olarak uygulanmalıdır” denildi.

İŞ HASTALIĞI SAYILMIYOR

Sendika ve meslek örgütleri, Covid-19'un sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak tanımlanmasını talep ediyor ancak bu talep hala karşılanmış değil.

Meslek hastalığı ve iş kazası olarak bildirilen COVID-19 vakalarında sağlık giderlerinin yüzde 100'ü karşılanıyor, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alınıyor, vefat edenlerin ise yakınlara maaş bağlanıyor.