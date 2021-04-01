Sevilay Yılman Albayrak'a yakın isimlerin açıklamalarını paylaştı

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:03

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Berat Albayrak dönüyor mu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yılman bugünkü yazısında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Merkez Bankası yönetimindeki değişikliklerin ardından kabine revizyonunda yer alacağı iddialarını değerlendirdi.

Albayrak'a yakın isimlerin açıklamalarını paylaşan Yılman, "Merakları gidermek için yazayım… Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş. Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine" dedi.

Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Albayrak’ın istifasının hemen ardından başlamıştı; 'Kabineye geri dönecek mi? Dönerse hangi pozisyona döner?' söylentileri…

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın 2 puanlık faiz artışını yaptığı günü takip eden gece sonrası sosyal medyadan görevden ayrıldığını duyurması ile bu söylentiler iyice ayyuka çıktı.

Özellikle de Ağbal’ın yerine gelen isim Şahap Kavcıoğlu olunca…

Çünkü Kavcıoğlu’nun Berat Albayrak ile çok yakın olduğu sadece AK Parti çevrelerinde değil ekonomi çevrelerinde de bilinen bir ilişkidir.

Dolayısıyla bu atamanın piyasalarda Albayrak’ın geri dönüş sinyali olarak algılanmış olması gayet anlaşılabilir bir durum.

Anlaşılamayan, bu algı nedeniyle piyasaların hop oturup hop kalkması!

Elbette ki dolardaki hareketlilik başta olmak üzere ekonomide yaşanan gerilimin tek nedeni bu değildir ama bazı uzmanlara göre piyasalar Berat Albayrak’ın kabineye dönüp dönmeyeceğine inanılmaz bel bağlamış durumda.

'Dönerse dolar daha da yukarıya gider dönmezse gevşer' şeklinde analizler havalarda uçuşuyor.

Ekonomi uzmanlık isteyen bir konu olduğu için Berat Albayrak ve ekonomi bağlantısı üzerine daha fazla bir şey yazmayı doğru bulmuyorum.

O yüzden uzatmadan işin siyaset boyutuna geçeyim.

Kaldı ki zaten; 'Kabineye geri gelecek mi gelmeyecek mi?' sorusunun esas cevabı da ancak siyasette aranarak bulunur.

Nihayetinde bir siyasi karardır bu karar.

İddialı bulabilirsiniz ama ben 'dönmeyecek' diyorum.

Yani; 'Albayrak beklenen olası kabine revizyonunda yer almayacak' diyorum.

Bunu da bir 6. hisle ya da piyasalarda konuşulan kulisler üzerinden yazmıyorum.

Dün yazıyı yazmadan önce ona çok yakın bir iki kritik isimle telefon görüşmesi yaptım.

Merakları gidermek için yazayım…

Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş.

Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine.

Gün boyu o ofiste çalışıyormuş.

Bir kitap yazma niyeti varmış. Zaten görüştüğüm isimler, tarafıma; 'O fikri hayata geçirmenin tam zamanı' deyip onun üzerinde yoğunlaştığını aktardı.

Ancak konusu nedir, ne zaman biter işte onun yanıtını alamadım.

Ha bu arada…

Görevden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının çok bozuk olduğu filan öne sürülüyordu.

Öyleydi.

Ama buzlar tamamen erimiş.

Maalesef izin vermediği için adını açıklayamadığım ancak Berat Albayrak ile sürekli irtibatta olduğuna emin olduğum kişi aynen şunları söylüyor Erdoğan ve Albayrak arasındaki ilişkiye dair; 'Evet. Görevi bırakırken kendi başına karar vermiş olmasına Cumhurbaşkanı çok içerledi ama sonuçta et tırnaktan ayrılır mı? Böyle olmasını bekleyen çevreler var ama boşuna bu beklenti. Çünkü Tayyip Bey’le Berat Albayrak arasında çok özel bir hukuk, derin, kuvvetli bir bağ vardır. Onlar kayınpeder/damattan çok baba oğul gibidirler. Birbirine derin duygular besleyen baba oğul, ömrü billah küs kalır mı? Bu yöndeki söylentilerin tamamı palavradan ibaret. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, İstanbul’da olduğu zamanlar neredeyse hemen her gün görüşüyorlar. Hatta ve hatta başta ekonomi olmak üzere birçok konuda da fikir alış verişinde bulunuyorlar. Bazı çevreler üzülecek belki bunu duyunca ama Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Bey’in fikirlerine, öngörülerine sanıldığından daha fazla değer vermiştir ve bu yaklaşımı da asla değişmeyecektir!'