Sezgin Kaymaz’dan kısa öyküler; ‘Bakele’
Sezgin Kaymaz, Bakele kitabındaki kısa öykülerinde yine o hasretin, o muhabbetin peşinden gidiyor: Darlığın yokluğun kıtlığın içinden, en beklenmeyecek yerde insaniyet cevheri buluyor, tozunu silkip uzatıyor okurlara.
“İlk ‘Canım’ demek istediğinde ar etmiş dedem, ‘Hanım’ dese ‘malım’ demiş gibi olur diye korkmuş, ‘Vesile’ dese çok resmî, soğuk. Ama kendinden tarafa bakmasını istiyormuş, onu görmesini, onun içini, yüreğini, sevdasını fark etmesini istiyormuş; anlatacak, dökülecek, gerekirse ağlayacakmış. ‘Baksana’ dese olmaz, ‘Bak hele...’ demiş, devamını getirebilecekmiş gibi. Bakele dönüp bakmış. Dedem bütün söyleyeceklerini unutmuş, öylece kalmış.”
En safından aşk, hani, hasretle imtihan edilen… Aşka, dosta, sırdaşa, muhabbete hasret, hasretin çileleri… Gönül yaraları, mutsuzluklar ve mutsuzluğu sıkıp sıkıp mutluluğunu oradan çıkartanlar… İyi niyetli beceriksizlikler, becerikli kötü niyetler… Ayıbı bilenler, bilmeyenler… Hayırsızlar uğursuzlar…
Kaymaz, kısa öykülerinde yine o hasretin, o muhabbetin peşinden gidiyor: Darlığın yokluğun kıtlığın içinden, en beklenmeyecek yerde insaniyet cevheri buluyor, tozunu silkip uzatıyor okurlara.
Kitaptan bir bölüm okumak için:
https://iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/bakele.pdf
Bakele / Sezgin Kaymaz / İletişim Yay. / 192 s.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
Video Haberler
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması