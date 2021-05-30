SGK'nin ihalesinde maliyet yüzde 99.2 oranında tutturuldu!

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, “Alo 170 Hizmet Alımı İşi” ihalesi, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından “rekabetin engellendiği” gerekçesiyle iptal edildi. İhaleye katılan firmalardan sadece birinin teklifi “yaklaşık maliyetin” altında kaldı ve şirket ihaleyi kazandı. KİK ise şirketin 397 milyon liralık ihaleye yaklaşık 394 milyon lira teklif verdiğine dikkat çekerek, “rekabet ilkesinin zedelendiğini” tespit etti. İptal edilen ihaleyi kazanan ortaklıkta bulunan Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri AŞ’nin genel müdür yardımcısının ise AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Arol olduğu ortaya çıktı.

SGK, 16 Mart’ta “Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 Hizmet Alımı işi” ihalesi açtı. İş kapsamında, Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Muş, Elazığ ve Zonguldak illerinde hizmet verileceği bildirildi. İhalenin yaklaşık maliyeti 397 milyon 154 bin 852 lira. Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri Anonim Şirketi - Peytem Sosyal Hizmet Ltd. Şti İş Ortaklığı ihaleye 393 milyon 997 bin 594 lira teklifi verdi. Ortaklık, ihalede yaklaşık maliyete en yakın ve tek teklifi veren firma oldu. Bunun üzerine Kamu İhale Kurulu’na şikâyet edildi. Söz konusu şirketin verdiği teklifin yaklaşık maliyet oranının yüzde 99,19 olduğu vurgulanan dilekçede, özetle ihalenin yaklaşık maliyete bu kadar yakın bir teklif bedeli ile sonuçlandırılmasının ilgili yasanın temel ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

‘SUÇ TANIMINA GİRER’

İhaleyi inceleyen KİK, “yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif olan bedelin, yaklaşık maliyete oranının yüzde 99.2 olduğu, bir başka deyişle iki bedel arasındaki farkın yüzde 0,8’den az olduğu, başvuru sahibinin ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddiasının ana gerekçesinin bu iki bedel arasındaki yakınlıktan dolayı rekabet ilkesinin zedelenmesi olduğu anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı. İdarelerin yaklaşık maliyetin gizliliğini korumakla yükümlü olduklarına dikkat çekilen kararda, “Aksi durumun ise TCK’nin ilgili maddelerinde yer alan suç tanımına gireceği değerlendirilmektedir” denildi. Kurul, “bazı durumların hayatın olağan akışı içerisinde mevcut ihalede başta rekabet olmak üzere temel ilkelerin zedelendiğine ilişkin kuvvetli şüphe oluşturduğu ve ihalenini iptal edilmesi gerektiği” sonucuna vardı. Kurul ihalenin iptaline ve ihale sürecindeki işlemlerin incelenmesi için konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmesine 20 Mayıs’ta oybirliğiyle karar verdi.