SGK'yi 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da yetkisiz ilaç satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yetkisiz ilaç satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.
Fatih'teki bir iş yerinde izinsiz ve yetkisiz şekilde ilaç depolanarak satışının yapıldığı, hastaların kimlik bilgileri kullanılarak çeşitli kentlerdeki hastanelerden bu ilaçların reçete edildiği, ilaçları arasında yüksek riskli ilaçların olduğu ve eczanelerin ilaç bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü'ne fatura ettiği tespit edildi.
Polisin 29 Ocak'ta düzenlediği baskında 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 41 bin 212 kutu ilaç, çok sayıda flakon, enjeksiyon, şırınga, kapsül, tablet enjektör ile şüphelilerin üzerinden 53 bin 950 lira, 1150 dolar ve 50 Avro ele geçirildi.
Şüphelilerin, ilaçları SGK'ye fatura ederek kurumu yaklaşık 12 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.
İlaçları Suriye ve Irak gibi ülkelerde de sattıkları öne sürülen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i savcılıktan 5'i de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Başkanlık iflas etti
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Video Haberler
- Polise direnen kurye hakkında zorla getirme kararı
- Dev kayanın düştüğü karayolunda çalışmalar sürüyor
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Başkanlık iflas etti
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup