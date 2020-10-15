Shakespeare’in Birinci Folyosu rekor fiyata satıldı
William Shakespeare’in Birinci Folyosu’nun kopyası açık artırmada 10 milyon dolara alıcı buldu.
William Shakespeare’in ölümünden 7 yıl sonra (1623) basılan ve ünlü şairin Birinci Folyosu’nun nadir bir kopyasını içeren kitap New York’ta düzenlenen bir müzayedede 9.8 milyon dolara satıldı.
BBC’nin haberine göre 1923’te basılan kitapta Shakespeare’in oyunlarının ilk toplu derlemesi var. Kitabın bilinen 235 kopyası var ama bunların sadece bir kaçı şahıs koleksiyonlarında bulunuyor.
Müzayedede satılan kitap 2001’den bu yana satılan ilk Birinci Folyo ve bir önceki kitap 6.1 milyon dolara alıcı bulmuştu.
Çarşamba günü yapılan son müzayedeyi düzenleyen Christie’s kitap için 4 - 6 milyon doları arası bir değer biçmişti. İçinde Shakespeare’in 36 oyunu bulunan ve bunların 18’i ilk kez burada yayımlanan kitabı kimin aldığı ise açıklanmadı. Bu kitap olmasaydı muhtemelen “Macbeth”, “12. Gece”, “Jül Sezar” ve “Fırtına” gibi oyunlar asla günışığına çıkmayacaktı.
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