Shell'in kârı salgın nedeniyle 2020'de son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

Royal Dutch Shell salgının petrol talebini azaltması nedeniyle 2020 yılında son 20 yılın en düşük kârını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 11:21
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Shell, faaliyetlerine olan yatırımcı güvenini artırmak için ilk çeyrekte hissedarlara verdiği kâr payını artırmak istediğini de belirtti.

Shell'in yıllık kârı bir önceki yıla kıyasla %71 gerileyerek 4.8 milyar dolar seviyesine geriledi. Şirket dünya çapında işlettiği 45,000 akaryakıt istasyonundan gelen gelirler sayesinde rakipleri gibi zarar etmedi.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı bir önceki yıla kıyasla %87 gerileyerek 393 milyon dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Shell yılın ilk çeyreği için temettü ödemelerinde bir önceki çeyreğe kıyasla %4 artışa gidilmesini beklediğini açıkladı.

Kaynak: Reuters


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