Shell'in kârı salgın nedeniyle 2020'de son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

04 Şubat 2021 Perşembe, 11:21

Shell, faaliyetlerine olan yatırımcı güvenini artırmak için ilk çeyrekte hissedarlara verdiği kâr payını artırmak istediğini de belirtti.

Shell'in yıllık kârı bir önceki yıla kıyasla %71 gerileyerek 4.8 milyar dolar seviyesine geriledi. Şirket dünya çapında işlettiği 45,000 akaryakıt istasyonundan gelen gelirler sayesinde rakipleri gibi zarar etmedi.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı bir önceki yıla kıyasla %87 gerileyerek 393 milyon dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Shell yılın ilk çeyreği için temettü ödemelerinde bir önceki çeyreğe kıyasla %4 artışa gidilmesini beklediğini açıkladı.

Kaynak: Reuters