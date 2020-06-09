Siber saldırı nedeniyle Honda Türkiye'de üretim durdu
Honda, siber saldırı nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde üretim kesintisi yaşıyor.
Honda Motor Co. küresel otomobil ve motorsiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu açıkladı.
Honda sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi. Pazartesi günü gerçekleştirilen şüpheli saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda'nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.
Reuters'te yer alan habere göre şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığını; ancak fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalarda üretim duruşunun sürdüğünü söyledi.
Video Haberler
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler
- Ortaköy'de yol yurttaşları böyle yuttu
- Çığlıklar yükseldi... Yılan paniği kamerada
- İstanbul'da tartışma kanlı bitti!