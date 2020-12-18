Sigara içmek için maske takmamaya direndi
Bolu'da, ağabeyi gözaltına alındıktan sonra polis merkezine giden kadın, maske takmamak, sigara içmek ve kimliğini vermemek için dakikalarca direndi. Hatice N.'nin tavrı polisi zorlarken, kimliğini vermesinin ardından para cezası uygulandı.
Gece saatlerinde, Kültür Mahallesi Ceviz Sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobili durduran polis ekipleri, sürücünün kimliğini kontrol etti. Yapılan sorgulamada sürücü Fikret İ.’nin arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fikret İ., ifadesi alınmak üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
POLİS MERKEZİNİN BAHÇESİNDE TAŞKINLIK ÇIKARDILAR
Ekipler, Fikret İ.’nin talebi üzerine durumu eşi ve kardeşine haber verdi. Fikret İ.’nin kardeşi Hatice N. ve yakınları polis merkezine geldi. Polis merkezinde Fikret İ.'yi bulamayan yakınları, rapor için hastaneye götürülen şüphelinin cezaevine götürüldüğünü sandı. Fikret İ.'nin yakınları polis merkezinin bahçesinde taşkınlık çıkardı. Tartışmaların büyümesi üzerine polis merkezine takviye ekip sevk edildi.
MASKE TAKMAMAK VE SİGARA İÇMEK İÇİN DİRENDİ
Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Hatice N., polis merkezi bahçesinde maskesini indirerek sigara içmeye başladı. Polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Hatice N.'den sigara içmemesini ve maskesini takmasını istedi. Ancak Hatice N., maske takmamak ve sigarasını içmeye devam etmek için direndi. Polis, uyarılarına aldırmayan Hatice N.'ye ceza yazmak için kimliği istendi. Ancak Hatice N., kimliğini vermemek için de polise direndi. Polis ekipleri Hatice N.'yi, dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Hatice N.'nin tavrı polislerin sabrını zorladı. En sonunda ikna edilen Hatice N. polis merkezine götürüldü. Hatice N., polis merkezine girdiği sırada "Hiç medeniyet kalmamış" dedi. Hatice N. hakkında maske takmadığı için ceza tutanağı tutuldu.
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