Sight & Sound 2020'nin en iyi 20 dizisini seçti
Avrupa’nın prestijli sinema dergilerinden Sight & Sound, "2020’nin En İyi 20 Dizisi" listesini yayımladı.
İngiltere'de yayımlanan sinema ve film eleştirisi dergisi Sight & Sound, yılın en iyi 20 dizisini sıraladığı bir liste yayımladı.
Listenin ilk sırasında Michaela Coel’in başrolünde yer aldığı, yılın en beğenilen dizileri listelerinde ön sıralarda yer alan "I May Destroy You" yer alıyor.
Listede ayrıca, senarist Scott Frank’in yazıp yönettiği, başrolünde Anya Taylor-Joy’un yer aldığı, yılın en çok konuşulan yapımlarından olan "The Queen’s Gambit"in yanı sıra "Normal People", "Ozark" ve "Better Call Saul" gibi yapımlar da bulunuyor.
Sight & Sound listesinin tamamı:
20. Isolation Stories
19. The Outsider
18. Staged
17. The Beach
16. The Salisbury Poisonings
15. Adult Material
14. Better Call Saul
13. Little Fires Everywhere
12. Lovecraft Country
11. Mrs. America
10. Unorthodox
9. Quiz
8. The Plot Against America
7. Des
6. Ozark
5. I Hate Suzie
4. Devs
3. The Queen’s Gambit
2. Normal People
1. I May Destroy You
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
Video Haberler
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
- Koronavirüse yakalanmamak için bu detaya dikkat
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular