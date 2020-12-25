Sight & Sound 2020'nin en iyi 20 dizisini seçti

25 Aralık 2020 Cuma, 11:00

İngiltere'de yayımlanan sinema ve film eleştirisi dergisi Sight & Sound, yılın en iyi 20 dizisini sıraladığı bir liste yayımladı.

Listenin ilk sırasında Michaela Coel’in başrolünde yer aldığı, yılın en beğenilen dizileri listelerinde ön sıralarda yer alan "I May Destroy You" yer alıyor.

Listede ayrıca, senarist Scott Frank’in yazıp yönettiği, başrolünde Anya Taylor-Joy’un yer aldığı, yılın en çok konuşulan yapımlarından olan "The Queen’s Gambit"in yanı sıra "Normal People", "Ozark" ve "Better Call Saul" gibi yapımlar da bulunuyor.

Sight & Sound listesinin tamamı:

20. Isolation Stories

19. The Outsider

18. Staged

17. The Beach

16. The Salisbury Poisonings

15. Adult Material

14. Better Call Saul

13. Little Fires Everywhere

12. Lovecraft Country

11. Mrs. America

10. Unorthodox

9. Quiz

8. The Plot Against America

7. Des

6. Ozark

5. I Hate Suzie

4. Devs

3. The Queen’s Gambit

2. Normal People

1. I May Destroy You