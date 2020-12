Sight & Sound yılın en iyi 50 filmini belirlediği listeyi yayımladı

12 Aralık 2020 Cumartesi, 13:03

İngiltere'de yayımlanan sinema dergisi Sight & Sound 2020'nin en iyi filmlerini belirlediği listeyi yayımladı.

Eleştirmenler, film yapımcıları ve akademisyenlerin oylarıyla belirlenen listede 50 yapım yer alıyor.

Listenin ilk sırasında Steve McQueen'in beş uzun metrajlı filminin yer aldığı "Small Axe" projesinin parçası olan "Lovers Rock" bulunuyor.

Yönetmen filmi, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülen siyah George Floyd'a adadığını açıklamıştı.

Filmin oyuncu kadrosunda Amarah-Jae St. Aubyn, Shaniqua Okwok, Micheal Ward ve Kedar Williams-Stirling yer alıyor.

Sight & Sound’un hazırladığı listenin tamamı:

50. "The Vast of Night"

49. "The Truth"

48. "The Invisible Man"

47. "Richard Jewell"

46. "Collective"

45. "Clemency"

44. "Borat Subsequent Moviefilm"

43. "Birds of Prey"

42. "Another Round"

41. "About Endlessness"

40. "The Personal History of David Copperfield"

39. "The Forty-Year-Old Version"

38. "Tenet"

37. "She Dies Tomorrow"

36. "Relic"

35. "Mogul Mowgli"

34. "Mank"

33. "Limbo"

32. "Host"

31. "Ema"

30. "Martin Eden"

29. "Little Women"

28. "Les Misérables"

27. "His House"

26. "The Disciple"

25. "Babyteeth"

24. "Undine"

23. "The Inheritance"

22. "Possessor"

21. "The Year of the Discovery"

20. "Kajillionaire"

19. "WolfWalkers"

18. "The Woman Who Ran"

17. "Bacurau"

16. "David Byrne’s American Utopia"

15. "Shirley"

14. "The Assistant"

13. "Mangrove"

12. "Da 5 Bloods"

11. "Bloody Nose, Empty Pockets"

10. "Days"

9. "Rocks"

8. "Nomadland"

7. "Never Rarely Sometimes Always"

6. "Dick Johnson Is Dead"

5. "Saint Maud"

4. "I’m Thinking of Ending Things"

3. "First Cow"

2. "Time"

1. "Lovers Rock"