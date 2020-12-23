Sigortacılık devi Aegon Türkiye'deki varlıklarını satıyor

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:23

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Hollandalı sigortacılık devi Aegon, Türkiye’deki varlıklarını satmak için resmi kurumlara başvurusunu yaptı. Kasım ayının son haftasında Türkiye dahil 4 ülkedeki varlıklarını Avusturyalı Vienna Insurance Group’a satma kararı aldığını açıklayan Aegon, Rekabet Kurumu’na başvurdu. Rekabet Kurumu onay verirse, Türkiye’deki varlık satışı tamamlanmış olacak.

Aegon’un Doğu Avrupa’daki varlıklarını barındıran Türkiye, Macaristan, Polonya ve Romanya sigortacılık, emeklilik ve varlık yönetimi işlerini Avusturyalı Vienna Insurance Group 830 milyon Avro'luk bedelle satın almak için anlaşma imzalamıştı.

Aegon CEO'su Lard Friese, işlemin şirketin bilançosunu önemli oranda güçlendireceğini ifade ederken, 4 ülkedeki faaliyetlerin zaman içinde kendilerine önemli katkı yaptığının altını çizmişti. Satın alma işlemlerinin 2021 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE 12 YIL ÖNCE GELMİŞTİ

2008 Temmuz ayında Ankara Emeklilik A.Ş.'nin hisselerinin tamamı satın alarak Türkiye’ye adım atan Aegon böylece 12 yılın ardından Türkiye’deki faaliyetlerine sona erdirdi. Aegon’un Türkiye birimini devralmaya hazırlanan Vienna Insurance Group ise Türkiye’yi yakından tanıyor. Vienna Insurance Group, 1958’de kurulan, 1992’de Doğan Holding bünyesine geçen Ray Sigorta’yı 2007’de satın almıştı.