Silahlı çatışma sonrasında Washington Nationals – San Diego Padres maçı ertelendi
Amerikan Beyzbol Ligi’nde (MLB) Washington Nationals ve San Diego Padres arasında oynanan maçta stadyum dışında silah seslerinin duyulmasının ardından karşılaşma ertelendi.
MLB’de normal sezonda Washington Nationals’ın San Diego Padres’i ağırladığı maçın, altıncı vuruşlarının yapıldığı esnada stadyum dışında silah sesleri duyulduğu belirtildi.
Washington Polis Departmanı’ndan Ashan Benedict’in aktardığı bilgiye göre, stadyum dışında çıkan silahlı çatışmada üç kişi yaralandı. Vurulan kişilerden birisinin maçta yer alan taraftarlardan biri olduğu ifade edilirken durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.
STADYUM BOŞALTILDI
Polisin silahlı çatışmayı bildirmesinin ardından stadyum boşaltılırken maç ileri bir tarihe alındı. MLB yönetimi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, maçlarda tam kapasiteye izin vermişti.
Maçın hakem şefi Marc Carlson The Associated Press'e verdiği demeçte şunları söyledi, "Sadece kaotik bir sahneydi. Dışarıdan silah sesi gibi bir şey duyduk. Nereden geldiğini bilmiyorduk.''
Ertelenen maçın ne zaman oynanacağına ilişkin MLB yönetimi herhangi bir açıklama yayınlamadı.
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