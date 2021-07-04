Sinan Güler, Sertaç Şanlı'nın Barcelona'ya transferini yorumladı

04 Temmuz 2021 Pazar, 12:02

Darüşşafaka Tekfen forması giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı ile ilgili olarak, "Sertaç bu sene Avrupa'nın en iyi pivotlarından biriydi. Özellikle kendi takımındaki diğer uzun oyuncuların sakatlık sürecinde takımı ayakta tuttu. Şampiyonlukta da büyük bir katkısı var" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'de kariyerine devam eden Sinan Güler, Red Bull sponsorluğunda düzenlenen Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye finallerindeki İstanbul elemesini yakından takip etti. Elemeler kapsamında yenilenen sahaların çiziminde de katkısı olan milli basketbolcu, etkinlikle ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Güler, etkinliğin parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Pandemi şartlarının hafiflediği ortamda bir araya gelebileceğimiz, hayatın güzelliklerini paylaşabileceğimiz bir ortamda buluşmak ve yenilenmiş bir ortamda bunu yapabiliyor olmak çok güzel. Abbasağa Parkı'nda iki haftakine göre çok büyük değişiklik var. Bununla beraber ben olabildiğince sporun güzelliklerini gösterebilme amacıyla hareket ediyorum. Bu noktada böyle bir organizasyonun parçası olmak benim adıma mutluluk verici" diye konuştu.

"SERTAÇ'I KEYİFLE TAKİP EDECEĞİM"

Sertaç Şanlı'nın Anadolu Efes'ten İspanyol devi Barcelona'ya transferini de değerlendiren Sinan Güler, şunları kaydetti:

"Sertaç bu sene Avrupa'nın en iyi pivotlarından biriydi. Özellikle kendi takımındaki diğer uzun oyuncuların sakatlık sürecinde takımı ayakta tuttu. Şampiyonlukta da büyük bir katkısı var. Bununla birlikte bu gördüğümüz hikayede, bir nevi futbolcuların yurt dışına çıkmasından cesaret bulmanın getirdiği bir ortam var diye düşünüyorum. Diğer tarafından da kendi fırsatlarını yaratabilmek ve Türk basketbolunda görmek durumunda kaldığımız cam duvarı yıkmak adına çok önemli bir adım. Onun için müthiş bir tecrübe olacaktır. Keyifle onu takip edeceğim."

"DARÜŞŞAFAKA İLE DEVAM EDİYORUM"

Öte yandan, 37 yaşındaki milli oyuncu gelecek sezon Darüşşafaka Tekfen'de devam edeceğini belirterek, "Basketbolda en üst seviyeden en alt seviyeye çok ciddi ekonomik kemer sıkma yöntemleri uygulandı. Bu sürecin içerisinde biz de opsiyonumuzu geçen sene kapatmıştık. Şu anda Darüşşafaka ile devam ediyorum" açıklamasında bulundu.