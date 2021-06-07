Sınırda Suriye'ye götürülmek istenen 3 bin 754 saka kuşu ele geçirildi
Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'ye götürülmek istenen 3 bin 754 saka kuşu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Altınözü İlçe Jandarma ekipleri, M.G., Ş.D. ve R.D. isimli şüphelilerin, sınırdaki Kıyıgören
Mahallesi'nden Suriye'ye traktörle ve kaçak yollarla, avlanması yasak olan saka kuşu geçireceği bilgisi aldı.
İhbar üzerine, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Kıyıgören Piyade Hudut Karakolu'yla yapılan ortak çalışmayla traktör durduruldu. Traktörün römorkuna gizlenmiş 3 bin 754 saka kuşunu ele geçirdi. Kuşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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