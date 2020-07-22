Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:50

Sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü Nurullah Çetinkaya ve koruması Yasin Akçaoğlu ile diğer aracın sürücüsü Süheyla Adaş, yanında bulunan Onur Uçarsu (13) ve Hilal Uçarsu (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu ve diğer yaralılar tedavi altına alınırken, diğer aracın sürücüsü Süheyla Adaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Vali Karaömeroğlu ve diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Yaralılardan Hilal Uçarsu, tedbir amaçlı Ankara'ya sevk edildi.

Vali Karaömeroğlu, telefonla yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.

ÇANKIRI VALİSİ ZİYARET ETTİ

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, hastanede tedavi altına alınan Vali Karaömeroğlu'nu ziyaret etti. Vali Ayaz, "Sinop Valimiz Ankara'ya seyahati esnasında kaza geçirdi. Diğer araçta bulunan maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişinin sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah rahmet eylesin, yaralılara da geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun" dedi.

Vali Ayaz ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek de Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.