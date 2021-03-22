Sinop'ta bir okulda daha eğitime ara verildi
Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.
Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.
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