Sinop'ta bir okulda daha eğitime ara verildi

22 Mart 2021 Pazartesi, 09:41

Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.