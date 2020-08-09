Sırada Sinan var
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak’ın ardından bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertliler, bir dönem Galatasaray’da da oynayan, bonservisi İtalyan ekibi Genoa’da olan Sinan Gümüş ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor’da forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Gümüş, bu hafta başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takımdaki yerini alacak. Sarı-Lacivertlilerde gelen oyuncuların yanı sıra giden isimler de var.
8 senedir Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım, sözleşmesinin bitmesinin ardından dün takımdan ayrıldı. Tecrübeli sol bek bir ara Galatasaray’ın da gündemine girdi ama Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Geçen sezon kadroya katılan, ancak bekleneni veremediği için devre arası kiralık gönderilen Zanka dün İstanbul’a geldi. Danimarkalı oyuncuyu, ülkesinin ekiplerinden Kopenhag istiyor. Son karar birkaç güne verilecek.
Bir haber de basketboldan... Fenerbahçe Beko’nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, dün Sarı-Lacivertli takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Sırp koç, takımla ve ekibiyle birlikte yemekte bir araya gelecek.
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