Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen göçükte iş makinesiyle toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisinde bulunan kömür ocağında dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden biri olan 22 yaşındaki Mehmet Ali Aşkın'a ulaşmak için yürütülen çalışmalar tamamlandı.
AFAD ve UMKE ekiplerinin, hassas burunlu arama köpeklerini de kullandıkları çalışmada, makina operatörü Aşkın'ın cansız bedeni, yaklaşık 22 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.
İşçinin cesedi, Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalmış, ekiplerin çalışması sonucu 2 işçi kurtarılarak, Silopi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi