Şişli Kent Konseyi Bomonti Hepimizin İnsiyatifi: 'Yıkıma dur demek için toplanıyoruz'

24 Temmuz 2020 Cuma, 17:49





Şişli Kent Konseyi Bomonti Hepimizin İnsiyatifi, yarın Bomonti Bira Fabrikası’nın yıkımına dur demek için toplanıyor. İnsiyatif tarafından yapılan açıklamada, eylemin yarın 17.00'de basın açıklaması ile başlayacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"1890 yılında yapılan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binalar 1998 yılında İstanbul 1 no’lu Koruma Kurulu tarafından 'Korunması gereken kültür varlığı' statüsüne alınarak tescil edilmiştir. 13.06.2019 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bu statüden çıkarılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Kurul kararının iptali için açılan dava devam ederken Şişli Belediyesi de devre dışı bırakılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yıkım izniyle binalar yıkılmaya başlamıştır. Aldığımız duyumlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı burayı Arnavutköy’de bulunan bir derneğe devrederek inşaatı bu dernek aracılığıyla yaptıracaktır. Ancak burada ne yapılacağı net olarak açıklanmamaktadır. Bir yandan külliye yapılacağı söylenirken diğer yandan otel ve otopark olacağından bahsedilmektedir."

"KÜLTÜR VARLIĞI OLAN BU YERDE NE YAPILACAĞINI BİLMEK İSTİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Biz Şişli halkı olarak; endüstriyel bir kültür varlığı olan bu yerde ne yapılacağını bilmek istiyoruz. İlçemizde deprem toplanma alanları, yeşil alan ve parklar yeterli değilken bir külliyeye ihtiyaç olmadığını düşünüyor ve burada ne yapılmasını istediklerinin Şişli halkına sorulmasını talep ediyoruz. İhtiyaçlarımız belirlenmeden, ne yapılacağı açıklanmadan, merkezi Şişli’de olmayan ve ne ile iştigal ettiğini bilmediğimiz bir derneğin burada inşaat yapmasını da kabul etmiyoruz.

Bu yıkıma dur demek için 25 Temmuz Cumartesi günü (yarın) saat 17.00’de fabrika ve binaların bulunduğu Bomonti’de bir basın açıklaması yaparak eylemlerimize başlayacağız."



