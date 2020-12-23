Şişli savaş alanına döndü

23 Aralık 2020 Çarşamba, 08:29

Olay, Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta meydana geldi. 5-6 el silah sesi duyduklarını söyleyen sokak sakinleri dışarı çıktıklarında ise çok sayıda aracın camının kırık olduğunu gördü. Olay sırasında bir evin camına da mermi isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TİCARİ ARAÇ İDDİASI

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, hafif ticari araçla sokağa gelen kişi yada kişiler sağa sola rastgele ateş etti. Olayın olduğu anlarda bir kişinin ise yaya olarak kaçtığı iddia edildi.

KOVANLAR BULUNDU

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada, Gediz Sokak ile Ozan Sokak'ın kesiştiği noktada yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Polis şimdi, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

PANİK YAŞADILAR

Yaşananları anlatan mahalle sakini, 5-6 el silah sesi duyduklarını belirterek, “Yaklaşık yarım saat önce, 5-6 el silah sesi duyduk. Kapıya çıktığımızda kimse yoktu. Kamera kayıtlarından baktık, bir kişi araçtan inip kaçıyordu o kadar. Başka bir şey yok. Başka biri sıkıyor. Araçtan inen kişi korkup kaçıyor. Yaklaşık 4 arabada isabet var. Bir tane evinde camı isabet aldı" dedi.