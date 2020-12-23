Şişli savaş alanına döndü
İstanbul, Şişli'de, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla rastgele ateş açılması sonucu park halindeki 5 otomobil hasar gördü. Olayda ayrıca bir evin camına da kurşun isabet etti.
Olay, Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta meydana geldi. 5-6 el silah sesi duyduklarını söyleyen sokak sakinleri dışarı çıktıklarında ise çok sayıda aracın camının kırık olduğunu gördü. Olay sırasında bir evin camına da mermi isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
TİCARİ ARAÇ İDDİASI
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, hafif ticari araçla sokağa gelen kişi yada kişiler sağa sola rastgele ateş etti. Olayın olduğu anlarda bir kişinin ise yaya olarak kaçtığı iddia edildi.
KOVANLAR BULUNDU
Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada, Gediz Sokak ile Ozan Sokak'ın kesiştiği noktada yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Polis şimdi, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
PANİK YAŞADILAR
Yaşananları anlatan mahalle sakini, 5-6 el silah sesi duyduklarını belirterek, “Yaklaşık yarım saat önce, 5-6 el silah sesi duyduk. Kapıya çıktığımızda kimse yoktu. Kamera kayıtlarından baktık, bir kişi araçtan inip kaçıyordu o kadar. Başka bir şey yok. Başka biri sıkıyor. Araçtan inen kişi korkup kaçıyor. Yaklaşık 4 arabada isabet var. Bir tane evinde camı isabet aldı" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı