Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı
Şişli'de, bir evde eğlenen arkadaş grubu arasında çıkan kavga sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırganı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Olay, saat 02.30 sıralarında Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede eğlenen grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Evin içinde çıkan tartışma sonucu iki taraf birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.
Daha sonra sokağa taşan tartışmada, evden ayrılarak taksiye binen bir kişiye, Selçuk Durna saldırdı. Taksiye saldıran Durnaya'ya, aracın içindeki kişi silahla ateş etti. Karnına isabet eden mermi sonucu Durna yerde kalırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından yaralanan Durna'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırdı. Kavga sonrası evden ayrılarak uzaklaşmaya çalışan 3'ü kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonucunda 4'ü kadın toplam 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Durna'yı yaralayan taksi içindeki saldırganı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
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