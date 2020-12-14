Şişli'de genç kadını darp eden şüpheli serbest
Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan M.H.B., 3'üncü kez adliyeye sevk edildi. Ancak mahkemeden yine adli kontrolle serbest bırakılma kararı çıktı.
Şişli'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi.
Darp raporu alan Erçakar, M.H.B. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞİKAYET ÜZERİNE YENİDEN
Tuğba Erçakar, kendisine yönelik tehditlere devam etmesi üzerine M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu. Bunun üzerine dün gözaltına alınarak ifadeye çağrılan şüpheli, Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcının, sorgu işlemini bugün yapacağını belirtmesi üzerine M.H.B., bu kez de Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. M.H.B., bu sabah polis merkezinden çıkarılarak 3'üncü kez adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Tuğba Erçakar'ı darp ettiği için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A'yı da ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan M.H.B. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
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