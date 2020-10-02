Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Şişli'deki metro şantiyesinde tamirini yaptığı iş makinesinin altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 20:52
Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Alınan bilgiye göre, Gayrettepe'deki metro şantiyesinde bozulan iş makinesinin altına girerek tamir eden işçi Mustafa Vurucu, iş makinesinin altında kaldı.

İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Vurucu, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Vurucu, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.




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