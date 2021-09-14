Site mafyalarına karşı bir araya gelen 25 dernek federasyon kurdu

14 Eylül 2021 Salı, 16:18

İstanbul'daki bazı site yönetimlerini yasadışı yollarla ele geçirerek site sakinlerinden fazla aidat ücretleri isteyen şebekeler, tutarlara karşı çıkanlara baskı yapıyor. Apartman ve site sakinleri, yöneticilerin WhatsApp gruplarından, aidat borçlularının isimlerini paylaşmasından da rahatsız. Yöneticilerin site ve apartman ilan panolarına daire adı, isim ve miktar belirtilerek, aidat borç listesi asıldığı ifade ediliyor.

Tüm bu sorunların çözümü için 25 dernek yöneticisi bir araya gelerek Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonunu kurdu. Federasyon, Tesis Yönetim Derneği Başkanı İbrahim Bozan ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı öncülüğünde kuruldu. Federasyonun kuruluşuna Türkiye'deki bu alanda çalışan tüm dernek yöneticileri katıldı.





"SİTELERDE VATANDAŞIN DAHA UYGUN FİYATLARA ÜRÜN ALMASINI AMAÇLAYACAĞIZ"

Tesis Yönetim Derneği Başkanı İbrahim Bozan, federasyonun amaçlarını anlatarak, "Türkiye'de tesis yönetimi, özellikle son 20 yıldaki AVM'ler, konutlar, rezidanslar, yine üst yapı binaları olan havalimanları, şehir hastaneleri, yine altyapı anlamında doğalgaz borulama sistemleri gibi tesis yönetimini ilgilendiren konularda, tesis yönetimini ilgilendiren konularda gayrimenkul gelişimi gösterdi. Bu gayrimenkul gelişiminin içerisinde, tabii direkt olarak halkımızı ilgilendiren konuların başında, site ve konutlar geliyor. Çünkü bugün artık hep akıllı binalar yapıyoruz. İnanılmaz derecede mevzuata hakim olan binalar var. Artık bu olay amatörce eskiden bizim annelerimizin dönemindeki gibi emekli öğretmen Ali Amcanın yöneteceği sistemden çıktı. Önemli olan bu şirketlerin kurallar çerçevesinde ve devletin tasarrufu içerisinde kurulması. Bu anlamda bizim bu federasyonu kurmaktaki amacımız bu. Aynı zamanda yönetim şirketleriyle tedarikçiler arasında oluşacak mevzuat ve kıstaslarla da vatandaşın daha uygun ürün satın alması, daha uygun yönetilmesi, daha uygun binaların da ekonomik anlamda aidatları düşürücü tedbirler alınması temel amacımız bu" dedi.

"SEKTÖRÜMÜZE KARNE SİSTEMİ GETİRECEĞİZ"

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, federasyon çatısı altında hayata geçirilecek projelerden bahsederek, "Halkımızın yaşam alanlarında ciddi problemlerle karşı karşıyayız. İnşallah sektörde iyi standartların oluşması için mücadeleleri birlikte yapacağız. Bugün burada mekaniğinden tutun, iş güvenliğine kadar, fiziki güvenliğe kadar bu alanda üyelerinin imajını burada korumak için dernek başkanları buradalar. İnşallah bizler memleketimizin ve sektörümüzün bize ihtiyacı olduğu zaman düğmeye basacağız. Tesislerde bizler her önüne gelen yönetici olsun istemiyoruz. Dolayısıyla eğer sektörümüze karne sistemi getirilirse bizlerin çalışmalarıyla birlikte sektördeki tüm sorunları ele alacağız. En önemlisi tesis yönetim şirketleriyle alakalı kat mülkiyeti kanunu ile ilgili tespit ettiğimiz çalışmaları hayata geçireceğiz. Bu anlamda hep birlikte kanunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Artık profesyonel kişilerin ya da firmaların hizmet sağlamasını sağlayacağız" diye konuştu.







